Ein 83-jähriger Mann ist am Dienstag nach einem Arbeitsunfall bei Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus noch ungeklärten Gründen unter dem hinteren Rad seines Traktors eingeklemmt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.