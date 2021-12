per Mail teilen

Der 83 Jahre alte Rentner, der kurz vor Weihnachten bei einem Arbeitsunfall in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt wurde, ist jetzt im Krankenhaus gestorben. Der Mann war aus bisher ungeklärten Gründen unter das linke Hinterrad seines Traktors geraten und eingeklemmt worden.