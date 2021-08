Der 81-Jährige, der vergangene Woche in Widdern (Kreis Heilbronn) tot aus der Jagst geborgen wurde, ist ertrunken. Das teilte die Polizei auf SWR-Anfage mit.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann am Jagstufer abgerutscht war und ertrank, so ein Polizeisprecher. Aufgrund der Ermittlungen und des Gesamtbilds werde von einem Unglücksfall ausgegangen.

Großaufgebot suchte nach Vermissten an und in der Jagst bei Widdern

Beamte, Helferinnen und Helfer hatten Anfang vergangener Woche die Jagst drei Tage lang nach dem zuvor vermisst gemeldeten Mann abgesucht. Einsatzkräfte gingen Uferbereiche, Wehre und Rechen (Treibgutsperren) ab, ein Hubschrauber war im Einsatz, Feuerwehr und DLRG waren beteiligt. Die Suche gestaltete sich allerdings schwierig, Regenfälle ließen die Jagst immer wieder anschwellen, das Wasser führte wegen der starken Strömung viel Treibgut mit. Wegen des hohen Flusspegels war zeitweise nur die Absuche auf Sicht am Ufer möglich.

Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten an der Jagst nach vermisstem Mann (Archivbild) SWR

Am Mittwoch bargen die Rettungskräfte dann die Leiche des Mannes in der Nähe seines Hauses, wo er am Ufer abgerutscht und in den Fluss gefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 81-Jährige in der Nacht auf Montag hinter seinem Haus arbeiten, direkt am Jagstufer. Einsatzkräfte fanden Werkzeug.