Jubiläum im Kloster Bronnbach: 800 Jahre Altarweihe

Mit einem Festgottesdienst wird am Donnerstagabend im Kloster Bronnbach die Altarweihe vor 800 Jahren gefeiert. Unter den Gästen ist auch Innenminister Thomas Strobl.

Sie gilt als eine der bedeutendsten süddeutschen Ordenskirchen: Die 1222 geweihte Abteikirche aus rotem Sandstein, eine dreischiffige Basilika im spätromanischen und frühgotischen Stil.

Über 60 Jahre lang dauerte der Bau der Klosterkirche Bronnbach (Main-Tauber-Kreis), bis dann vor 800 Jahren - am 28. April 1222 - ihr Altar geweiht werden konnte. Dieser ist allerdings nicht mehr erhalten, denn im Dreißigjährigen Krieg wurden die bis dahin bestehenden Altäre allesamt zerstört. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Kircheninnenraum mehrmals umgestaltet.

Festgottesdienst und "Tag der offenen Klosterpforte" am 1. Mai

Mit einem Festgottestdienst am Donnerstagabend soll das besondere Jubiläum gefeiert werden. Weihbischof Christian Würtz vom Erzbistum Freiburg wird das Pontifikalamt zelebrieren. Eingeladen dazu sind rund 150 Gäste - darunter auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU). Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann digital am Festgottesdienst teilnehmen: Er wird per Livestream auf der Internetseite des Klosters übertragen.

Am Sonntag wird das 800-jährige Jubiläum dann mit einem "Tag der offenen Klosterpforte" gefeiert. Auf dem Programm stehen unter anderem Gottesdienste, Führungen und Vorträge auf dem Klosterareal. Von 10 bis 17 Uhr können die Besucherinnen und Besucher das Areal der früheren Zisterzienserabtei erkunden. Das Kloster samt Vinothek und Klosterladen sowie das Fraunhofer Institut, das Restaurant Orangerie - Hotel Kloster Bronnbach, die Schnapsbrennerei des Heimatvereins Reicholzheim, das Privatmuseum Sturm und die Patres der Heiligen Familie präsentieren sich und sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.

Die Parkmöglichkeiten rund um das Kloster sind sehr eingeschränkt. Das Kloster Bronnbach bittet Gäste, am Sonntag die Angebote des ÖPNV zu nutzen oder mit dem Fahrrad oder Motorrad anzureisen. Vom Bahnhaltepunkt Bronnbach sind es nur wenige Gehminuten zum Kloster, der Bus hält direkt vor dem Kloster.

Kräutergarten an der Klosteranlage Bronnbach SWR

Teures Juwel im Besitz des Main-Tauber-Kreises

Der Main-Tauber-Kreis ist der einzige Landkreis in ganz Deutschland, der ein eigenes Kloster besitzt. Kloster Bronnbach wird auch als "teures Juwel" bezeichnet, denn nur durch zahlreiche Förderer, darunter das Land Baden-Württemberg und die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis), die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, besonders engagierte Unternehmen, lokale Vereine und Privatpersonen ist es möglich geworden, heute wieder eine weitgehend intakte Klosteranlage und Kulturstätte zu präsentieren. Für einzelne Gebäude und bei den Außenanlagen mit ihren Gärten besteht weiterhin erheblicher Sanierungsbedarf.

Seit ihrer Gründung im 12. Jahrhundert hat die ehemalige Zisterzienserabtei Bronnbach eine wechselhafte Geschichte hinter sich: Darunter Plünderungen im Bauernkrieg und Reformation im 16. Jahrhundert, Verwüstung im Dreißigjährigen Krieg und schließlich der Ausbau zum Schloss im 19. Jahrhundert.

Kloster Bronnbach bei Wertheim SWR Wolfgang Köhler

Vor fast 40 Jahren aus dem Dornröschenschlaf erweckt

Das Kloster war von 1803-1986 im Besitz des Fürstenhauses Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Doch der Unterhalt der rund 6 Hektar Fläche umfassenden Klosteranlage mit ihren zahlreichen, zuletzt größtenteils leer stehenden Gebäuden, bedeutete für das Fürstenhaus eine große finanzielle Belastung.

Unter Federführung des damaligen Landrats Georg Denzer wurde 1986 der Kaufvertrag mit dem Fürstenhaus besiegelt. Für 1,9 Millionen Mark erwarb der Main-Tauber-Kreis die gesamte Anlage, mit Ausnahme einzelner privater Wohngebäude. Danach konnte der Landkreis daran gehen, den alten Gemäuern neues Leben einzuhauchen. Dafür war die Mitfinanzierung der notwendigen Renovierungs- und Umbaumaßnahmen durch das am Beispiel Bronnbach entwickelte Denkmalnutzungsprogramm des Landes unabdingbare Voraussetzung.

1989 wurde das Kloster als Baudenkmal von besonderer nationaler Bedeutung eingestuft. Mit Millionenaufwand wird seither saniert: Zum Beispiel wurde im Zuge der Restaurierung der Orangerie 2006 auf dem davorliegenden Gelände ein Kräutergarten eingerichtet. Als Veranstaltungsort bietet das Kloster Bronnbach Räume für Konzerte Klassischer Musik, Ausstellungen und Tagungen mit Gästezimmern. Auch die Klosterschänke ist wieder eröffnet. Das Bursariat, früher der Sitz der Klosterverwaltung, wurde von 2003 bis 2006 saniert und wird als Gästehaus mit verschiedenen Tagungsräumen genutzt.

"Ich freue mich sehr, dass unser kulturhistorisches Kleinod in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung genommen hat."

Seit 1992 ist im Spitalbau des Klosters unter anderem der Archivverbund Main-Tauber mit dem Staatsarchiv Wertheim untergebracht. Seit 1995 gibt es eine Außenstelle des Instituts für Silicatforschung der Fraunhofer-Gesellschaft im ehemaligen Rinderstall. Im Konventbau befindet sich seit 2000 eine Ordensniederlassung der Kongregation der Missionare von der Heiligen Familie, deren ursprünglich polnische Priester ihren Dienst in umliegenden Gemeinden versehen. In der ehemaligen Fruchtscheune des Klosters befindet sich das Museum für ländliches Kulturgut als Außenstelle des städtischen Grafschaftsmuseums.

Vinothek des Klosters Bronnbach SWR Wolfgang Köhler

Seit Januar 2007 führt der Main-Tauber-Kreis das Kloster Bronnbach in der Form eines Eigenbetriebs. Dazu gehört auch eine Vinothek mit Proben aus dem gesamten Bereich des Taubertals.