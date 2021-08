per Mail teilen

Die Fränkischen Nachrichten feiern ihr 75-jähriges Jubiläum. Am 30. Juli 1946 erschien die Tageszeitung "für das baden-württembergische Frankenland" zum ersten Mal.

Nach eigenen Angaben "fest mit der Region verwurzelt" sind die Fränkischen Nachrichten (FN) auf die regionale Berichterstattung aus dem Main-Tauber-Kreis und dem nördlichen Neckar-Odenwald-Kreis spezialisiert. Die Fränkischen Nachrichten nennen sich auch "Tageszeitung für das baden-württembergische Frankenland".

75 Jahre - das ist zwar ein Grund zum Feiern, aber einen Festakt wird es coronabedingt nicht geben, erklärt Geschäftsführer Jochen Eichelmann im Gespräch:

Nicht mehr nur gedruckte Ausgabe - mehrere Ausspielwege

Die Angebote informieren die Leser in der sich stets verändernden Medienwelt über mehrere Ausspielwege: digital, über das Web, in den sozialen Netzwerken und schon lange nicht mehr ausschließlich als gedruckte Ausgabe. Heute greifen rund 500.000 Besucher pro Monat auf die Internetseite der "FN" zu, 14 Prozent der Abonnenten lesen sie digital.

Doch auch, wenn die Nachrichten und tagesaktuellen Geschichten aus den FN-Regionen die Nutzer mittlerweile über mehrere Kanäle erreichen, "Ursprung der ausgespielten, getickerten, versandten und gedruckten Nachrichten sei die Redaktion". Das schreiben die beiden Chefredakteure Fabian Greulich und Dieter Schwab auf der Internetseite.

"Sie werden feststellen, dass es bei aller Technik, bei aller Geschwindigkeit und bei all den verschiedenen Nachrichten-Kanälen immer noch Menschen sind, die Zeitung machen."

"Haltung und Meinungsvielfalt sind ein hohes Gut"

Von Bedeutung ist für Geschäftsführer Jochen Eichelmann, "ein verbindendes Element für die Menschen, Unternehmen und Institutionen aus unserer Heimatregion zu sein."

"Die Einordnung von Nachrichten, die Betrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln, eine klare Haltung und Meinungsvielfalt sind ein hohes Gut."

Drei bis vier Zeitungsseiten in den Anfangszeiten

Die erste Ausgabe erschien ein gutes Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs und mit Genehmigung der in der Region zuständigen amerikanischen Militärregierung. Damals gab es drei bis vier Zeitungsseiten, die dreimal pro Woche aufgelegt wurden.

Heute erscheinen die "Fränkischen Nachrichten" werktäglich mit verschiedenen Lokalausgaben, zum Beispiel für Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Wertheim. Die Jubiläumsausgabe nach 75 Jahren liegt am 30. Juli in den Briefkästen und an den Zeitungsständen.