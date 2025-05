Attacke in Künzelsau: Angriffslustiger 71-Jähriger peitscht Ordnungshüter mit Rute aus

per Mail teilen

In Künzelsau ist es zu einem handgreiflichen Zwischenfall gekommen. Dort hat ein 71 Jahre alter Mann einen Ordnungshüter der Stadt mit einer Rute angegriffen und leicht verletzt.

Mit einer Rute ist in Künzelsau (Hohenlohekreis) ein 71-jähriger Mann auf einen Ordnungshüter losgegangen. Nach Angaben der Polizei holte der Mann beim Anblick des städtischen Mitarbeiters kurzerhand eine Rute aus seinem Auto. Damit soll er dem 57 Jahre alten Mitarbeiter des Ordnungsamtes mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Auch in Heilbronn erleben städtische Mitarbeitende immer häufiger Anfeindungen, besonders in Ämtern.

Mitarbeiter der Stadt angegriffen: Auseinandersetzung auf offener Straße

Die Szene spielte sich laut Polizei an einer Kreuzung ab: Der ältere Mann erkannte wohl den städtischen Mitarbeiter und schritt kurzerhand zur Tat. Es kam zum Gerangel zwischen den beiden Männern, bei dem sich beide leicht verletzten.

Jetzt droht dem 71-Jährigen auf alle Fälle eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten. Was genau der Auslöser für die Eskalation war, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Übergriffe werden häufiger: Stadt Heilbronn reagiert mit Hausverboten

Auch Beschäftigte der Stadt Heilbronn berichten immer wieder von Beleidigungen und Übergriffen. Der Ton gegenüber Beamtinnen und Beamten werde rauer, heißt es. Solche tätlichen Auseinandersetzungen wie der aktuelle Fall aus Künzelsau seien aber eher die Ausnahme. Hingegen kämen Beleidigungen oder Bedrohungen immer häufiger vor, teilt die Stadt auf SWR-Anfrage mit.

Mittlerweile sei es so schlimm, dass man in Amtsgebäuden schon mit Plakaten für mehr Respekt werbe. Außerdem, so die Stadt weiter, gebe es Zugangskontrollen und stille Alarme. Im Rathaus sei zudem ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Er soll auffällige Besucherinnen und Besucher im Blick behalten. Auch Hausverbote würden ausgesprochen.

Die Stadt Künzelsau hat mittlerweile auch zum dem Vorfall Stellung bezogen und schreibt in einer E-Mail: "Wir bedauern, dass es zu dem Vorfall gekommen ist. Zum Schutz der beteiligten Personen möchten wir jedoch keine weiteren Stellungnahmen dazu abgeben. Bitte haben Sie Verständnis."