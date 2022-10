per Mail teilen

Ein 71-jähriger Mann wurde festgenommen - er soll mit verschreibungspflichtigen Medizinprodukten gedealt haben.

Die Polizei Heilbronn ermittelt gegen einen 71-jährigen Mann. Er soll unter anderem mit Schmerzpflastern gedealt haben. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Präparate in der Heilbronner Innenstadt verkauft

Der 71-Jährige soll seit Juli Schmerzpflaster mit dem Wirkstoff Fentanyl sowie weitere verschreibungspflichtige Präparate in der Heilbronner Innenstadt verkauft haben. Der Preis für ein solches Pflaster lag laut Polizei bei 40 Euro.

Mediziner offenbar getäuscht

Nach umfangreichen Untersuchungen konnten die Ermittler den Mann letzte Woche Mittwoch in der Heilbronner Innenstadt auf frischer Tat festnehmen. heißt es. Seitdem sitzt er in U-Haft. Die Polizei vermutet, die Ware stamme aus ärztlichen Verordnungen, an die der 71-Jährige bei verschiedenen Medizinern gekommen ist - ihnen soll er etwas vorgespielt haben.