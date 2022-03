70.000 Euro Schaden durch Lkw-Unfall auf A6

per Mail teilen

Der Schaden nach dem Lkw-Unfall am Dienstag auf der A6 bei Heilbronn wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Auch zur Ursache gibt es neue Erkenntnisse: Ein Lkw war am Morgen gegen eine Betonleitplanke geprallt. Vermutlich war der Fahrer hinter dem Steuer eingeschlafen, heißt es von der Polizei. Bei dem Unfall wurde der Tank des Lkw aufgerissen, deshalb lief Diesel aus. Auch die Fahrbahn wurde beschädigt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten knapp zwölf Stunden. Die rechte und die mittlere Fahrspur in Richtung Mannheim blieben bis etwa 17:30 Uhr gesperrt. Dadurch bildete sich ein Stau von fast 30 Kilometern Länge.