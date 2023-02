Weinbau: Grundwasser reicht zur Bewässerung nicht aus

per Mail teilen

Vor dem Hintergrund des Hitzesommers 2022 ging es bei der 70. Württembergischen Weinbautagung um nachhaltige Bewässerung, das Grundwasser im Allgemeinen und alkoholfreien Wein.

Am Mittwoch kamen Vertreterinnen und Vertreter des Weinbaus in Baden-Württemberg online zusammen. Die 70. Württembergische Weinbautagung drehte sich thematisch in diesem Jahr vor allem um Nachhaltigkeit, die Bewässerung - und den immer beliebter werdenden alkoholfreien Wein.

Grundwasser: Brunnen werden kaum noch genehmigt

Schon im Sommer 2022 gab es Einschränkungen bei der Entnahme von Grundwasser zur Bewässerung in der Landwirtschaft. Neue Brunnen würden daher kaum noch genehmigt. Der Grundwasserspiegel gebe das nicht mehr her, so Hermann Hohl, Präsident des Weinbauverbands Württemberg im Gespräch mit dem SWR.

Die Alternative: sogenannte Pufferbecken, Rückhaltebecken, die Regenwasser auffangen. Diese anzulegen, sei allerdings mit erheblichen Kosten verbunden - in Zeiten der Inflation schwierig. Daher der Appell an die Winzerinnen und Winzer, sogenannten Boden- und Wasserverbänden beizutreten. Diese kümmern sich um die Erschließung der Bewässerung ganzer Gebiete, es gibt Möglichkeiten auf Förderungen und die Kosten für die einzelnen Winzer sinken.

Alkoholfreier Wein als Chance

Ein weiteres Thema der Tagung war alkoholfreier Wein. Einer Studie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zufolge gaben 40 Prozent der Befragten an, gerade im Restaurant lieber auf alkoholfreien Wein zurückzugreifen. Generell nehme der Trend zu alkoholfreiem Wein hin zu, so Hohl. Einige Winzer hätten ihn schon auf der Liste, andere würden bald nachziehen. Für Hohl eine logische Entwicklung. Alkoholfreies Bier sei schon lange in der Gesellschaft angekommen, jetzt folge der alkoholfreie Wein.