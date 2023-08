Schwäbisch Hall: Veranstalter erfreut über gut besuchtes Sommernachtsfest

Trotz der schlechten Wettervorhersage blieb es am Samstagabend zum 70. Sommernachtsfest in Schwäbisch Hall trocken und so kamen zahlreiche Besucher in den Stadtpark.

Die Stadt Schwäbisch Hall ist mit dem 70. Sommernachtsfest am vergangenen Samstagabend zufrieden. Trotz der Sorge wegen der schlechten Wettervorhersage hörte es laut Lisa Sohm vom Organisationsteam des Sommernachtsfestes in Schwäbisch Hall pünktlich zum Beginn des Jubiläumsfest auf zu regnen und zog viele Menschen zum Lichterfest in den Stadtpark. Freiwillige Helferinnen und Helfer Nach einem neuen Konzept war der Park in vier Bereiche unterteilt worden, die nach den vier Elementen benannt und passend dazu beleuchtet waren. Ab 20 Uhr zündeten Hunderte freiwillige Helferinnen und Helfer die vielen Tausend Lichter und Lampions an und ließen den Park in bunten Lichter erstrahlen. Durch Lichter gestaltetes Eichhörnchen. Stadt Schwäbisch Hall Gute Stimmung am Samstagabend Für die gute Stimmung sorgte die Band "My Generation" und DJ Alex Graf. Besucherinnen und Besucher liefen laut Lisa Sohm gut gelaunt und tanzend durch den Park. Die Veranstalter seien rückblickend froh um das gut besuchte, friedliche Sommernachtsfest.