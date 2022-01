per Mail teilen

In Schöntal (Hohenlohekreis) wurden nach Zeugenhinweisen am Samstagmittag elf Kanister mit insgesamt 65 Litern Altöl gefunden, die illegal in einem Gebüsch entsorgt worden waren. Die Fundstelle war laut Polizei nahe des Modellflugplatzes im Gewann Marlacher Berg. Das Polizeirevier Künzelsau (Hohenlohekreis) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise auf die Müllsünder.