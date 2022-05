5.000 Kinder beim Kinderfest in der Altstadt

per Mail teilen

Auf dem Schwäbisch Haller Marktplatz ist am Mittwochvormittag das traditionelle Kinderfest eröffnet worden. Rund 5.000 Kinder aus den Kindertagesstätten und den Grundschulen haben am Auftakt teilgenommen. Höhepunkt war das gemeinsame Singen eines neuen Kinderfestliedes, das in allen Schulen und Kindergärten vorher einstudiert wurde. Dazu hatte jedes Kind von der Stadt einen Ballon bekommen, die dann gemeinsam von der großen Treppe aus losgelassen wurden. Es sind viele Attraktionen und Aktionen geboten. Das Fest für Kinder gibt es seit über 150 Jahren.