Immer wieder haben Beamte des Heilbronner Zolls in einem Paketzentrum Kontrollen durchgeführt. Jetzt meldet das Hauptzollamt einen insgesamt stattlichen Fund.

Das Hauptzollamt Heilbronn ist bei einer Durchsuchungsaktion in einem Paketzentrum fündig geworden. Rund 50 Kilogramm Marihuana haben die Beamten entdeckt. Der Straßenverkaufswert liegt bei rund 500.000 Euro, heißt es.

Behältnisse vakuumiert und mehrfach verpackt

Vier Mal haben Beamtinnen und Beamte des Heilbronner Hauptzollamts in einem Paketzentrum eines Postdienstleisters zwischen Mitte Juli und Anfang August kontrolliert. Dabei sind ihnen über 30 unterschiedliche große, jeweils vakuumierte und teilweise mehrfach verpackte Behältnisse in die Hände gekommen, heißt es, in denen Drogen verschickt wurden.

In mehreren Folienschichten verpacktes Marihuana Pressestelle Zoll

Die Ziele der Pakete waren außerhalb des Bezirks des Hauptzollamts Heilbronn und im europäischen Ausland. Die Ermittlungen zum Fall dauern an.