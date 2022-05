50 Jahre reine Wahl-Frauenliste bei Gemeideratswahl

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) jährt sich heute zum 50. Mal die erste Kandidatur einer reinen Frauenliste bei der Gemeinderatswahl. Es war auch bundesweit die erste reine Frauenliste, die am 24. Oktober 1971 als "Unabhängiger Frauenring" antrat. 14 Frauen stellten sich zur Wahl, an ihrer Spitze die Journalistin und damalige Vorsitzende des Frauenverbandes, Gudrun Gscheidle-Katz. Die Frauen forderten damals ausdrücklich Gleichberechtigung der Frauen, schreibt das Crailsheimer Stadtarchiv. Die reine Frauenliste war damals so besonders, dass ein Fernsehteam des ZDF darüber berichtete. Der "Unabhängige Frauenring" erhielt allerdings nur gute 6 Prozent der Stimmen, keine Kandidatin kam damals in den Crailsheimer Gemeinderat.