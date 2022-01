50 Jahre Kino im Schafstall

Das Schwäbisch Haller Kino im Schafstall feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Am 13. Januar vor 50 Jahren flimmerte mit Charlie Chaplins Stummfilm-Komödie "Circus" der erste Film in den damaligen Theaterlichtspielen über die Leinwand. Einmal in der Woche durfte der Arbeitskreis Film vom Club Alpha 60 im bestehenden Kino einen Film zeigen. Es sollte damals ein Gegengewicht zum kommerziellen Kino geschaffen werden. In den ersten Jahren kamen mehr als 100 Besucher pro Vorstellung. Bis heute wird das Programm von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Clubs Alpha zusammengestellt. Zum Auftakt des Jubiläums wird in dem Programmkino am Donnerstag der Film "Uhrwerk Orange" von Stanley Kubrick gezeigt.