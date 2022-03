50 Durchsuchungen wegen Schwarzarbeit

Das Hauptzollamt Heilbronn hat am Dienstag mehrere Gebäude wegen des Verdachts organisierter Schwarzarbeit durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen 37 Beschuldigte. Die Verdächtigen sollen in großem Umfang Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen haben, heißt es in einer Mitteilung. Neben den Durchsuchungen im Einzugsgebiet des Hauptzollamts Heilbronn wurden auch Objekte in drei weiteren Bundesländern und insgesamt rund 50 Gebäude durchsucht. Der Betrug soll durch sogenannte Subunternehmerketten abgelaufen sein. Es werden zum Schein Werkverträge mit Subunternehmern abgeschlossen, von denen die gezahlten Gelder jedoch zurückgegeben werden, weil eigentlich die eigenen Mitarbeiter die Arbeit gemacht haben. Einer der mutmaßlichen Haupttäter ist im Gerüstbau tätig, drei weitere Hauptbeschuldigte sind Subunternehmer.