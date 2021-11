Diese Eindrücke fängt der Fotoclub Obersulm ein

per Mail teilen

Der Fotoclub Obersulm feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Sorgen um den Nachwuchs muss sich der Club nicht machen. Die aktuelle deutsche Jugendmeisterin kommt aus seinen Reihen.

Begonnen hat alles 1981 – ebenfalls mit einer Ausstellung, allerdings von anderen Fotografen. Auf dieser Ausstellung liefen sich ein paar Hobbyfotografen aus dem Raum Obersulm über den Weg. Kurze Zeit später gründeten sie ihren eigenen Club. Rudolf Mester war einer von ihnen.

"Auf der Ausstellung damals war ein kleiner Briefkasten, da konnten Interessierte ihr Kärtchen reinwerfen. Alles hat klein angefangen, aber heute sind wir 80 Mitglieder."

Hanna Wirth ist aktuelle Deutsche Foto-Jugendmeisterin

Um den Nachwuchs sorgen muss sich der Club nicht. Fotografin Hanna Wirth ist die frischgebackene Deutsche Jugendmeisterin in Fotografie. Dabei ist sie erst 17 und damit die jüngste in ihrer Altersklasse. Trotzdem hat sie auch 21-Jährige mit ihren Fotos geschlagen.

"Eigentlich machen die Älteren auch immer die fortgeschritteneren Bilder. Darum ist das schon was besonderes."

Auch in der Mannschaftswertung konnte der Nachwuchs des Fotoclubs abräumen: Hier ging der Titel ebenfalls an die Obersulmer. Die nächsten Jahrzehnte für den Verein sind also gesichert.

Austellung "40 Jahre Fotoclub Obersulm" Die Ausstellung "40 Jahre Fotoclub Obersulm" ist bis März 2022 während der Geschäftszeiten in der Volksbank in Obersulm-Wittelsbach zu sehen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Fotoclubs.

Fotos aus der Ausstellung