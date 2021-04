Anmod.:

Über Ostern hat sich die Stadt Neuenstadt mit den Kommunen Hardthausen, Langenbrettach und Oedheim zu einer gemeinsamen Impfaktion zusammengeschlossen. Es ging vor allem darum Personen über 80 zu impfen. Wie das ablief und wie die Idee zustande kam berichtet Jan Arnecke:

Text:

Gemeinsam gegen Corona, unter diesem Motto konnten am Karfreitag die Stadt Neuenstadt und die Gemeinden Hardthausen, Langenbrettach und Oedheim insgesamt 190 Personen über 80 Jahren eine Impfung ermöglichen. Dazu kam ein mobiles Impfteam in die Stadthalle Neuenstadt. Auf den Besuch des Impfteams musste man sich allerdings vorab bewerben und daraus ist die Idee entstanden das gemeinsam anzugehen, so Norbert Heuser, der Bürgermeister von Neuenstadt.

Und auch diesmal war die Zusammenarbeit erfolgreich. Als der Zuschlag kam war dann eine Woche Zeit den Termin zu organisieren, das Impfzentrum aufzubauen und vor allem alle impfberechitigen Personen über 80 zu informieren, erinnert sich Oedheims Bürgermeister Matthias Schmitt.

All das wäre aber nicht möglich gewesen ohne zahlreiche freiwillige Helfer, die ebenfalls aus Neuenstadt, Hardtheim, Langenbrettach und Oedheim zusammenkamen. Das begeisterte Norbert Heuser genauso wie alle anderen beteiligten Bürgermeister.

Der Termin zur Zweitimpfung findet dann am 14. Mai statt – auch wieder in der Stadthalle Neuenstadt. Und auch dann, da ist sich Matthias Schmitt sicher, wird alles wieder reibungslos ablaufen.

Außerdem hat Oedheim noch einen weiteren Service für seine Bevölkerung eingerichtet. Hier können sich inzwischen auch über 70 Jährige bei der Verwaltung melden und sich bei der teilweise komplexen Terminsuche unterstützen lassen.

Ein durchaus beachtliches Ergebnis.