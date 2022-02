Heilbronn-Franken: 3G-Regelung im Einzelhandel noch nicht wirklich spürbar

Der Einzelhandel in Heilbronn-Franken wird bunter: Nach Bad Mergentheim und Heilbronn gibt es jetzt auch in Neckarsulm bunte 3G-Shoppingbändchen. Heilbronner Kunden sind dazu geteilter Meinung.

Seit Ende letzter Woche kann wieder jeder - sofern geimpft, genesen oder getestet - shoppen gehen. Das soll für den Einzelhandel vorteilhaft sein, es sollten wieder mehr Menschen in die Geschäfte kommen. In Heilbronn-Franken ist man jedoch zurückhaltend in Sachen Hoffnung, was die neue, landesweite 3G-Regelung betrifft, erklärte der Vorsitzende der Stadtinitiative Heilbronn, Johannes Nölscher.

"Eine Verschlechterung ist sicherlich nicht zu erwarten. Aber jetzt müssen wir abwarten, wie schnell die neue Regelung bei den Kunden ankommt."

3G-Regelung im Handel noch nicht wirklich spürbar

Wirklich spürbar sei die 3G-Regelung mit Bändchen am ersten Wochenende in Heilbronn nämlich nicht gewesen. Trotzdem betonte Nöltscher: "Wir begrüßen natürlich diese Änderung, ganz klar, jeden Strohhalm, der uns hilft, nehmen wir dankend an und dazu gehört eben auch das Kippen der 2G-Regel."

3G-Regelung bei Heilbronner Kunden umstritten

Eine nichtrepräsentative Umfrage des SWR in der Heilbronner Innenstadt hat ergeben, dass die Kundinnen und Kunden geteilter Meinung bezüglich der 3G-Regelung sind.

Shoppingbändchen in Heilbronn gefragt

Eine erhöhte Nachfrage nach den 3G-Shoppingbändchen sei allerdings wohl schon da, heißt es bei der Heilbronn Marketing GmbH. 16 Ausgabestellen gibt es in der Innenstadt.

Vor Heilbronner Geschäften bildeten sich immer wieder Schlangen (Archiv) SWR

Bändchen erleichtern Einkaufen in Neckarsulm

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) freuen sich die Einzelhändler sehr über die 3G-Regelung. Seit Montag gibt es auch dort bunte Bändchen, erklärt Stadtmanager Daniel Bürckle: "Diese neue Regel soll den Kunden der Innenstadt das Einkaufen etwas erleichtern, ermöglicht aber gleichzeitig, die vorgeschriebene 3G-Regel lückenlos zu kontrollieren."

Seit Montag gibt es auch in Neckarsulm Eintritts-Bändchen für den Einzelhandel Pressestelle Citymanagement Neckarsulm

Die Bändchen haben alle die gleiche Farbe, egal ob geimpft, genesen oder getestet, sagte Bürckle. Man habe da keinen Unterschied machen wollen, zumal die Farbe der Bändchen täglich wechsle, genau wie auch in Heilbronn.

Bad Mergentheim: Bändchen-Konzept läuft gut - Kritik an der Politik

Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) war im Dezember die erste Kommune der Region, die die Bändchen einführte. Das Konzept laufe gut und es gehe damit weiter, sagte Hans-Joachim Kuhn, Vorsitzender der Citygemeinschaft Bad Mergentheim - trotzdem ist er im Gespräch mit dem SWR stinksauer:

Der Einzelhandel in Neckarsulm erhofft sich mit 3G und den Bändchen mehr Kunden (Archiv) SWR

"Die Politiker trauen sich nicht, die Wege zu gehen, die kompetente Experten vorschlagen, um mit diesen Wellen Schluss zu machen."

Einzelhandel hofft weiter

Kuhn und andere werden weiterhin alles dafür tun, damit es dem Einzelhandel besser geht - mit allen neuen Regelungen. Mit den Bändchen, die jetzt neben geimpften und genesenen, auch getesteten Kunden kennzeichnen, sei schon ein Anfang gemacht worden.