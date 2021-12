38-Jähriger bei Streit schwer verletzt

Bei Streitigkeiten zwischen zwei Männern ist am Montagmorgen in Neckarsulm-Amorbach (Kreis Heilbronn) einer der beiden Kontrahenten schwer verletzt worden. Noch ist völlig unklar, warum der Streit zwischen den beiden 38 und 47 Jahre alten Männern derart eskalierte. Klar ist bisher nur, dass es auf einer Straße in Amorbach kurz nach 6 Uhr morgens zu einer Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf der Ältere laut Polizei mehrfach auf sein Opfer einstach und es lebensgefährlich verletzte. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, der 47-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Weil auch der mutmaßliche Angreifer verletzt wurde, kamen beide ins Krankenhaus, aktuell seien beide außer Lebensgefahr, so die Polizei. Der 47-jährige Tatverdächtige sitzt inzwischen wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Die Kripo Heilbronn sucht Zeugen.