Aus Eifersucht soll ein 34-jähriger Mann versucht haben, seine Freundin umzubringen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Der Mann ist bereits in U-Haft.

Ein 34-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen in Erlenbach (Kreis Heilbronn) festgenommen worden, nachdem er offenbar versucht hatte, seine Freundin umzubringen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, hatte der Mann seine Freundin in ihrer Wohnung in Erlenbach besucht und ihr Untreue vorgeworfen. Als der Streit eskalierte, soll der 34-Jährige seine Lebensgefährtin mehrfach bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Zeugen riefen Polizei

In einem günstigen Moment konnte sich die Frau auf die Terrasse retten und um Hilfe rufen. Zeugen riefen umgehend die Polizei. Der Täter flüchtete zunächst, wurde aber später in der Nähe seiner Wohnung in Heilbronn festgenommen. Der 34-Jährige wurde bereits am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.