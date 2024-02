31-Jähriger stirbt bei Autounfall bei Bad Mergentheim

per Mail teilen

Eine Autofahrerin hat ein entgegenkommendes Auto übersehen und einen tödlichen Unfall verursacht. Mindestens vier Menschen wurden leicht verletzt.

Auf einer Landstraße in der Nähe von Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Freitagnachmittag ein 31-Jähriger bei einem Autounfall gestorben. Eine 29-Jahre alte Autofahrerin hatte offenbar beim Überholen eines Kleinwagens den entgegenkommenden Wagen des 31-Jährigen übersehen. Sie versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern, teilt die Polizei mit.

Alle Beteiligten verletzt

Alle drei Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 31-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Unfallverursacherin, ihre Beifahrer, darunter ein Kind, sowie die Insassen in dem dritten Wagen wurden leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.