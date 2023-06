B39 in Ellhofen: Tempo 30 auf der Bundesstraße

per Mail teilen

Der Verkehr rollt jetzt langsamer und deshalb leiser durch Ellhofen, seit vergangenem Donnerstag stehen die 30er-Schilder an der B39. Die Gemeinde hat den Lärmaktionsplan umgesetzt.

In Ellhofen (Kreis Heilbronn) gilt seit vergangener Woche auf der B39 ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde. Wegen der hohen Lärmbelastung, welche sich als gesundheitsgefährdend darstellte, wurde ein Lärmaktionsplan erstellt. Mit der eingeführten 30er-Zone wollen sie eine Lärmminderung von zwei bis zweieinhalb Dezibel erreichen, so Felix Pontow, Amtsleiter im Ordnungs- und Bauamt in Ellhofen.

Der Lärm kann krank machen

In dem sogenannten Lärmaktionsplan werden die Lärmwerte individuell zu jedem Gebäude errechnet. Laut Pontow dürfe tagsüber die Schwelle in Wohngebieten von 65 Dezibel und nachts von 55 Dezibel nicht überschritten werden. Durch die stark befahrene Bundesstraße waren 19 Häuser in einem Lärmbereich, der als gesundheitsgefährdend eingestuft wird. Weitere 160 Häuser wiesen zwar geringere Lärmwerte auf, dennoch lagen auch dort die Werte über den Obergrenzen von 65 beziehungsweise 55 Dezibel. Für Pontow war daher klar, das auf der B39 ein dringender Handlungsbedarf besteht.

Um die Dezibel-Werte in Relation zu setzen, ein Beispiel: Bei drei Dezibel mehr nimmt die Lautstärke um 50 Prozent zu, bei sechs Dezibel mehr verdoppelt sich der Schalldruck und bei zehn Dezibel Plus empfindet man den Lärm als doppelt so laut.

200.000 Euro für die Umrüstung

Nach drei Monaten sind die Umbau- und Umrüstungsphasen nun abgeschlossen. Mit dem Austausch der neuen Tempo-30-Schilder war es allerdings nicht getan. Laut Thomas Thuller, dem Leiter des Amtes Straßen und Verkehr im Landratsamt Heilbronn, wurden rund 200.000 Euro für die ganze Umrüstung im Bereich der B39 durch Ellhofen investiert. Es wurden neue Programme und Steuergeräte für zwei Ampeln eingerichtet, für einen neuen Ampelmast musste ein Straßenaufbruch vorgenommen werden und die Beläge an den Gehwegbereichen wurden angepasst.