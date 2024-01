Anmelderekord beim Dreikönigslauf in Schwäbisch Hall

So viele auf der Strecke wie noch nie

In Schwäbisch Hall startet am Samstagmittag der Dreikönigslauf. Mit über 3.300 Teilnehmern gibt es dieses Jahr so viele Anmeldungen wie noch nie. Auch Top-Athleten sind mit dabei.

In Schwäbisch Hall steht am Samstag der Dreikönigslauf an. Ein großes Sportevent für die Menschen auf den Strecken und alle, die zuschauen. Live-Musik, DJs, Trommler und Garden sorgen laut Veranstalter für eine einzigartige Stimmung vor großartiger Kulisse. Auch Profisportler mitdabei Es gibt vier Läufe: Für die Jüngsten den Juniorcup über 400 Meter, gefolgt von einem Lauf über 1,7 Kilometer für 11 bis 17-Jährige, einem Cup über fünf Kilometer und den Hauptlauf über zehn Kilometer. Im Starterfeld des Hauptlaufs sind auch bekannte Namen wie die Hallen-Europameisterin Hannah Elisabeth Klein, das Vorjahressieger-Paar Hendrik und Esther Pfeiffer (geb. Jacobitz), die mehrfache Deutsche Meisterin Elena Burkhard und Jens Mergenthaler. Spannende Rennen und schnelle Zeiten seien da schon fast garantiert, sagte Johannes Weingärtner vom Organisationsteam dem SWR. Die beste Sicht haben die Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich auf der Treppe am Marktplatz, so Weingärtner. Die Siegerehrungen finden in der Blendstatthalle statt.