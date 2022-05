Crailsheimer Einzelhändler hoffen nach gekippter 2G-Regel

In Baden-Württemberg darf vorerst wieder mit einem aktuellen Corona-Test im Einzelhandel geshoppt werden. Bei Händlern in Heilbronn-Franken kommt das in ersten Reaktionen sehr gut an.

Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim kippte am Dienstag die 2G-Regel. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) komme das gut an, sagt der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Jürgen Ulrich dem SWR: "Die Einzelhändler hier in Crailsheim erhoffen sich natürlich, dass wieder mehr Menschen in die Innenstadt kommen." Die Innenstadt sei ruhig, viele Kunden seien nach Bayern abgewandert. Dort war die 2G-Regel bereits vergangene Woche gekippt worden.

Auch Hans-Joachim Kuhn von der City-Gemeinschaft Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sagte, man habe die Auswirkungen dieser unterschiedlichen Behandlung der benachbarten Bundesländer "ganz besonders" gemerkt.

"Deswegen kann ich das nur begrüßen, dass auch da jetzt mit der gleiche Stand wiederhergestellt ist, anderes macht das überhaupt keinen Sinn, das kann kein Mensch sonst verstehen."

Hoffnung auf belebtere Innenstädte

Auch Vertreter des Einzelhandels in Heilbronn begrüßen die VGH-Entscheidung in einer ersten Reaktion. Dort traf sich die Stadtinitiative noch am Dienstag. Auch die Geschäfte, die selbst bisher nicht von der 2G-Regel betroffen waren, wie Schreibwarenläden oder Drogerien, würden von der Kippung profitieren, heißt es bei der Stadtinitiative Heilbronn. Denn jetzt könnten insgesamt wieder mehr Kunden in die Innenstädte kommen.

Auch die Heilbronner Innenstadt soll sich wieder mit mehr Kunden füllen (Archiv) SWR Simon Ukena

Klage einer Schreibwarenhändlerin hatte Erfolg

Geklagt hatte eine Frau aus dem Ortenaukreis, die ein Geschäft für Schreibwaren betreibt. Sie monierte, dass Schreibwarenläden anders als Blumengeschäfte nicht zur Grundversorgung gerechnet werden. In letzteren gilt trotz Alarmstufe II die 3G-Regel. Das sei eine Ungleichbehandlung.