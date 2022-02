Ein 24 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) laut Polizei vom Bruder seiner Freundin lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer war auf dem Heimweg von seiner Freundin, als der 16 Jahre alter Bruder hinterherkam und ihm nach einem kurzen Streit mehrfach mit einem Messer in den Rücken stach, schreibt die Polizei. Der 24-Jährige wurde notoperiert und gerettet. Der 16-Jährige wird am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt.