per Mail teilen

Zwei junge Männer sollen von Mai bis November des vergangenen Jahres insgesamt 23 Einbrüche vor allem in Vereinsgebäude verübt haben. Sie stehen nun in Heilbronn vor Gericht.

Vor der großen Jugendkammer am Landgericht Heilbronn müssen sich von Dienstag an zwei junge Männer wegen insgesamt 23 Einbrüchen verantworten. Die Angeklagten sollen von Mai bis November vergangenen Jahres mit den Einbrüchen ihren Lebensunterhalt bestritten haben. Bei vier Einbrüchen sollen die Anfang-20-Jährigen auch eine geladene Schreckschusspistole dabei gehabt haben.

Beute beläuft sich auf rund 45.000 Euro

Sie drangen an insgesamt 20 Orten, auch in den Kreisen Schwäbisch Hall, Main-Tauber und Heilbronn, gewaltsam vor allem in Vereinsgebäude, Kirchen und Waschanlagen ein. Die Männer nahmen Elektrogeräte, Kupfer, Bargeld und weitere Sachen im Wert von rund 45.000 Euro mit, der angerichtete Schaden liege weit höher, heißt es.

Die Angeklagten sind seit November in Untersuchungshaft. Ein Urteil in dem Prozess mit 65 Zeugen könnte im August gesprochen werden.