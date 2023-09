Nachdem er in der vergangenen Woche zwei Frauen überfallen haben soll, sitzt der Tatverdächtige in Haft. Er soll eine Frau aus ihrem Auto gezerrt und eine Radlerin bestohlen haben.

Zwei Überfälle in Heilbronn haben in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Zunächst soll ein 22 Jahre alte Mann ein Fahrrad und kurze Zeit später ein Auto mit Gewalt entwendet und dabei zwei Frauen verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, befindet sich der Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Er wurde bereits am Tag nach seiner Festnahme einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ, heißt es in der Mitteilung. Der 22-Jährige wurde "in eine Justizvollzugsanstalt überstellt".

SWR-Moderator Oliver Diesem und SWR-Reporter Christoph Schöneberger haben im Kollegengespräch über die Fälle gesprochen:

Was passiert ist

Laut Polizei hielt der Tatverdächtige zunächst eine Radfahrerin in der Badener Straße an und forderte sie auf, ihm das Fahrrad zu geben. Als die Frau sich weigerte, soll er sie geohrfeigt haben. Daraufhin überließ sie dem Mann das Rad und er flüchtete in Richtung Pfühlpark.

Nur eine halbe Stunde später soll er auf einem Parkplatz nahe des Friedensplatzes eine Frau aus ihrem Auto gezerrt haben. Danach flüchtete er mit dem gestohlenen Fahrzeug, so die Staatsanwaltschaft Heilbronn.

Räuber in Neudenau-Herbolzheim festgenommen

Zur selben Zeit wurde das gestohlene Fahrrad des ersten Überfalls an einer Tankstelle in Heilbronn gefunden, kurz darauf auch das gestohlene Auto des zweiten Raubes. Der 22-Jährige konnte im Neudenauer Stadtteil Herbolzheim (Kreis Heilbronn) festgenommen werden.