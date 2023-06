Ohne Führerschein und berauscht Firmenwagen zu Schrott gefahren

Ein 21 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Talheim und Flein ein Firmenfahrzeug komplett zu Schrott gefahren.

Mit Alkohol und ohne Führerschein am Steuer hat ein 21 Jahre alter Mann in Talheim und Flein (Kreis Heilbronn) mehrere Unfälle verursacht und einen Firmenwagen kaputt gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Mit Firmenauto durch Vorgarten

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war der alkoholisierte 21-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag mit dem Firmenfahrzeug umhergefahren. Unter anderem fuhr der Mann mit dem Auto durch einen Vorgarten und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Bei der weiteren Fahrt touchierte er einen geparkten Pkw.

Mehrere Anzeigen

In einer Sackgasse in Flein endete die Fahrt, der 21-Jährige stieg aus und flüchtete zu Fuß. Die Polizei konnte den Mann an seiner Wohnung antreffen. Er musste zu einer Blutentnahme mitkommen. Der 21-Jährige muss jetzt mit gleich mehreren Anzeigen rechnen. Durch die Unfälle sei das Firmenfahrzeug so stark beschädigt worden, dass von einem Totalschaden auszugehen sei, so die Polizei.