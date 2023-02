20.000 ausgediente Christbäume im Hohenlohekreis eingesammelt

per Mail teilen

Im ganzen Hohenlohekreis waren im Januar Ehrenamtliche unterwegs und haben ausgediente Christbäume eingesammelt. Die Bäume werden jetzt zu Hackschnitzeln verarbeitet.

Traktoren mit Anhängern voller ausgedienter Christbäume gehörten in allen 16 Städten und Gemeinden des Hohenlohekreises zu Beginn des Jahres zum Straßenbild. Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben an der Aktion der Abfallwirtschaft teilgenommen. Die Jugendfeuerwehren und Vereine haben die Weihnachtsbäume eingesammelt und so ihre Vereinskassen aufgebessert. Aber nur ums Geld sammeln ging es bei der Aktion nicht.

Fleißige Ehrenamtliche haben im Hohenlohekreis fast 20.000 ausgediente Christbäume gesammelt. Pressestelle Kreisverwaltung Hohenlohekreis

Eifrig nach zwei Jahren Corona-Pause

Denn jetzt werden die Christbäume zu Hackschnitzeln verarbeitet, mit denen ein Naturwärmekraftwerk befeuert werden soll, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung.

Zwei Jahre lang musste die Abfallwirtschaft des Kreises die Christbaumsammlung aufgrund der Corona-Pandemie zumindest teilweise über Fremdfirmen organisieren. Umso fleißiger zeigten sich nach Angaben der Kreisverwaltung die beteiligten Vereinsmitglieder in diesem Jahr: Fast 20.000 ausgediente Weihnachtsbäume holten die Helfer und Helferinnen vom Straßenrand.

Christbäume spenden nochmal Wärme

Der neue Krautheimer Grüngutplatz wurde gleich am Eröffnungstag mit einer riesigen Anzahl ausgedienter Bäume eingeweiht, schreibt die Kreisverwaltung. Auch im restlichen Jagsttal, im Kochertal und auf der Hohenloher Ebene wurden die Bäume zu den Grüngut- und Reisigplätzen der Abfallwirtschaft gefahren.

Dort werden sie jetzt zu wertvollem Brennstoff für ein Naturwärmekraftwerk verarbeitet und bringen nach weihnachtlichem Zauber ein weiteres Mal Wärme in so manchen Haushalt.