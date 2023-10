Die Michaelismesse in Wertheim feiert 200-jähriges Jubiläum. Schon der Festumzug zum Start am Samstag war ein Publikumsmagnet. Tausende kamen nach Wertheim, um dabei zu sein.

In diesem Jahr gibt es keinen Ruhetag, neun Tage am Stück wird durchgefeiert in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) anlässlich des großen Jubiläums der Michaelismesse. Schon zum Festumzug am Samstag, der das Volksfest einleitet, kamen tausende Menschen in die Innenstadt.

SWR-Moderatorin Rosi Düll hat am Freitag vorab mit Marktmeister Patrick Grän über das anstehende Jubiläum gesprochen:

Vom Festumzug bis zum Abschlussfeuerwerk

Begonnen hat die Jubiläumsausgabe am Samstag um 14 Uhr mit einem besonders großen Festumzug. Die Straßenränder waren gefüllt mit tausenden Zuschauereinnen und Zuschauern. Alle Stadtteile Wertheims waren mit Wagen vertreten, rund 1.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren laut Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) dabei. Der brauchte beim anschließenden Fassanstich auch nur zwei Schläge, bis das erste Bier gezapft werden konnte - natürlich nachdem die traditionelle Frage "Wie wird die Mess'?" vom gefüllten Saal einstimmig mit "Gut wird die Mess'!" beantwortet wurde.

Und auch schon vor dem offiziellen Fassanstich in der Main-Tauber-Halle, die in Wertheim das Festzelt ersetzt, waren die Plätze belegt, die Halle zum Bersten voll, der Festplatz genauso. Den Abschluss des 200-jährigen Jubiläums wird am Abend des 8. Oktober das große Jubiläumsfeuerwerk machen.

Zwei Schläge hat Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) für den Fassanstich auf der Michaelismesse gebraucht SWR Rosi Düll

Eine Woche lang feiern

Natürlich spüre man aber auch in Wertheim die Folgen der Pandemie und der Krise, so Marktmeister Patrick Grän im SWR-Gespräch. Personalmangel gibt es überall. Dennoch sei es der Stadt gelungen, ein attraktives Programm zusammenzustellen, sowohl im Vergnügungspark wie auch auf dem dazugehörenden Markt und in der Festhalle.

Schon zum Aftakt des Jubiläums in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) waren Festplatz und Vergnügungspark gut besucht SWR Rosi Düll

So sind 30 Markthändler und Imbisse am Start. Im Vergnügungspark gibt es beispielsweise eine Berg- und Talbahn, der klassische Autoscooter darf natürlich auch nicht fehlen und eine Geisterbahn "mit echten Erschreckern" ist auch dabei, freut sich Grän im SWR-Gespräch.

Rund 800 Kinder aus den Grundschulen werden auch in diesem Jahr wieder durch Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ziehen, wenn wieder der Kinderumzug stattfindet. (Archivbild) Stadt Wertheim

Sport und Umzüge

Am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, findet außerdem noch das traditionelle Jugend-Fußballturnier statt. Sechs Jugendmannschaften sind angemeldet, los geht es um 13 Uhr auf dem Taubersportplatz. Am darauffolgenden Donnerstag folgt dann der nächste Umzug. Beim Kinderumzug ziehen rund 800 Kids aus den Wertheimer Grundschulen durch die Stadt. Und am Samstag, den 7. Oktober findet der 20. Messelauf in Wertheim statt.

Somit bleibt es auch in den Tagen zwischen Umzug und Abschlussfeuerwerk nicht ruhig in Wertheim.