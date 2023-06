20 Jahre Zugunglück in Schrozberg

per Mail teilen

Der 11.06.2003 ist für einige Bürgerinnen und Bürger in Schrozberg ein Trauertag. Grund dafür ist ein schweres Zugunglück. Die Stadt breitet für Sonntag eine Gedenkfeier vor.

20 Jahre nach dem Zugunglück bei Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall), bei dem sechs Menschen ums Leben kamen und zahlreiche Personen verletzt wurden, will die Stadt am Sonntag der Opfer gedenken.

Unter den Opfern der Frontalkollision zwischen einem Regionalexpress und einem Güterzug: eine Mutter mit ihren drei Kindern auf dem Rückweg von einem Radausflug. Menschliches und technisches Versagen hatten zu dem Zugunglück auf der eingleisigen Strecke bei Schrozberg geführt, urteilte später das Landgericht Ellwangen. Der Zugführer des Regionexpress leitete noch eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern - beide Zugführer starben, 25 Passagiere des Regionalexpress wurden verletzt. Die Gedenkfeier am Ort des Unglücks soll an die Opfer erinnern, deren Leben auf tragische Weise beendet wurde, so die Stadt Schrozberg.