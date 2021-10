20-Jähriger nach Schlägerei in Untersuchungshaft

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Mittwochabend in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) sitzt ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft. Zunächst hatte der 20-Jährige auf einem Parkplatz eines Discounters einen gleichaltrigen Mann angepöbelt, dann mit den Fäusten geschlagen und, nachdem das Opfer zu Boden gegangen war, mehrfach gegen den Kopf getreten. Freunde des Opfers bedrohte der Mann mit einer Schere. Das ebenfalls 20-jährige Opfer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Festnahme des mutmaßlichen Täters leistete er so heftigen Widerstand, dass eine Polizistin leicht verletzt wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen (Ostalbkreis) wurde der 20-jährige Deutsche am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.