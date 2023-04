19-Jährige ausgebremst und genötigt

Unbekannte haben eine 19-jährige Autofahrerin erst bedrängt, dann ausgebremst und genötigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der unbekannte Fahrer eines schwarzen VW-Golfs sei der 19-Jährigen auf der B19 zwischen Kupferzell und Gaisbach (Hohenlohekreis) dicht aufgefahren, schilderte die Frau der Polizei. Anschließend habe sie der Golf-Fahrer überholt und bis auf Schrittgeschwindigkeit ausgebremst. Nachdem die Genötigte den Golf überholen konnte, setzte sich dieser erneut vor die Frau.

Diesmal fuhr der Unbekannte mit etwa 20 Stundenkilometern in Schlangenlinien vor ihr her, schaltete das Warnblinklicht an und ließ die junge Frau nicht mehr vorbei. An der Einmündung Gaisbach Süd bog der schwarze Golf schließlich in letzter Sekunde rechts ab.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Golf 5 oder 6 mit dem Teilkennzeichen SHA-LT. Im Fahrzeug sollen sich mindestens zwei männliche Personen befunden haben, die Polizei bittet Zeugen sich beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.