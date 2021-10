Runder Tisch der Religionen in Heilbronn: Dialog und Austausch lohnen sich

In Heilbronn kamen am Donnerstag Mitglieder des Runden Tischs der Religionen in Deutschland zusammen. Zweimal im Jahr treffen sich die Geistlichen zum interreligiösen Austausch.

Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und Verantwortung auch offensiv zeigen, wie kann das aussehen? Wie können die Vertreter der Religionen die gemeinsamen Grundwerte wie Nächstenliebe, Frieden und Solidarität vermitteln, bei einem immer größeren Drang zur Individualisierung in der Gesellschaft? Das Thema "Verantwortung übernehmen, Verantwortung zeigen - die Rolle der Religionen" stand bei diesem Treffen in Heilbronn im Mittelpunkt der Diskussionen.

Viele Kirchenaustritte müssen verkraftet werden

15 Mitglieder hat der Runde Tisch der Religionen in Deutschland: Protestanten, Katholiken, Muslime, Juden und Orthodoxe sowie Bahai und Buddhisten. Fast alle waren nach Heilbronn gekommen, um über das aktuelle Thema "Verantwortung der Religionsgemeinschaften" zu sprechen. Der Geschäftsführer des Runden Tisches der Religionen in Deutschland, Franz Brendle, sieht die Glaubensgemeinschaften geschwächt.

"Das ist ein ganz großes Problem im Moment, weil die Religionsgemeinschaften immer weniger Akzeptanz finden. Die Zahlen gehen rapide zurück, die Austritte vor allem bei den großen Kirchen sind massiv, […] aber auch bei den anderen Religionsgemeinschaften […], weil sich viele Junge nicht mehr interessieren."

Dialog mit den Religionsgemeinschaften lohnt

Doch die Religionsgemeinschaften - egal welche - könnten immer noch Impulse setzen, etwas bewirken und Gehör finden. Der interreligiöse Austausch macht so Sinn. Roswitha Keicher von der Stabsstelle Integration der Stadt Heilbronn kann aus der Praxis berichten, was der Dialog mit den Religionen bewirkt.

"Ich bin stolz drauf, dass wir 2018 mit dem Forum der Religionen geschafft haben, die Religionsgemeinschaften zusammenzubringen und dass wir über dieses Forum auch zum Beispiel sehr schnellen Zugang hatten, wo es um das Thema Corona ging."

Akzeptanz regional verschieden

In Heilbronn wurde der Bau einer Moschee abgelehnt, in Köln ringen die Muslime darum, dass der Muezzin zum Gebet rufen darf. In Dortmund geht das in sieben verschiedenen Moscheen. Warum ist die Akzeptanz so verschieden? Ahamad Aweimer, vom Zentralrat der Muslime kommt aus Dortmund. Ein gutes Miteinander müsse man sich hart erarbeiten.

"Ich glaube, der sehr gute, erfolgreiche Dialog, der am Anfang seine Schwierigkeiten hatte und mit der Zeit institutionell geworden ist - zwischen Christen, Muslimen, Juden und auch anderen Religionsgemeinschaften, trägt dazu bei und sicherlich die Offenheit der Politik der Stadt.."

Diese Erfahrung miteinander, mit vielen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, mache das Ganze aus.

Interreligiöser Unterricht ein Teil der Lösung

Für die Hamburger Bischöfin Kerstin Fehrs hat sich schon viel getan durch den interreligiösen Austausch der vergangenen 20 Jahre. Doch im Kern sagt sie, muss man bei den Kleinsten anfangen, um langfristig eine stabile und friedliche Gesellschaft zu erhalten.

Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs war ebenfalls beim Runden Tisch der Religionen in Heilbronn mit dabei

"In Hamburg ist ja nicht umsonst seit Mitte der 80er-Jahre bereits ein interreligiöser Religionsunterricht entwickelt worden im Verbund mit den anderen Religionsgemeinschaften."

Von Kind an zu vermitteln, dass die andere Religion ihr Recht hat, was Respekt überhaupt bedeutet und was es bedeutet, sich mit dem Unterschied zu befreunden, das sei sehr bereichernd.

Heilbronn gutes Pflaster für Runden Tisch

Der Geschäftsführer des Runden Tisches der Religionen in Deutschland, Franz Brendle, bezeichnete die Kooperation mit der Stadt Heilbronn und die Vorbereitung des Tages als "perfekt". So etwas habe er in den vergangenen 20 Jahren in keiner anderen Stadt in Deutschland erlebt. Der Tag sei ein voller Erfolg gewesen, so Brendle weiter. Im vergangenen Jahr musste der Runde Tisch der Religionen in Deutschland wegen der Corona-Pandemie ausfallen.