17. Frauenwirtschaftstage starten

Im Rahmen der 17. Frauenwirtschaftstage, die am Mittwoch landesweit beginnen, gibt es auch in der Region zahlreiche Workshops, Vorträge und Beratungen. Die Handwerkskammer beschäftigt sich mit dem Thema Familienfreundlichkeit im Handwerk und stellt online verschiedene Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor. Im Globe-Theater in Schwäbisch Hall gibt es ab 18:30 Uhr einen detektivischen Abend der etwas anderen Art. Dabei beschäftigt sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit dem Thema, wie Frauen nach eineinhalb Jahren Pandemie wieder in die Spur finden. Im Mittelpunkt stehen die Themen Resilienz und eigene Ressourcen. Die Teilnahme ist kostenlos.