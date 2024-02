16-Jähriger in Gemmingen überfallen und ausgeraubt

In Gemmingen ist ein 16-Jähriger Opfer eines Überfalls geworden. Eine Gruppe Jugendlicher soll ihn geschlagen und bestohlen haben. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden festgenommen.

Auf einem Radweg hinter einem Supermarkt in Gemmingen (Kreis Heilbronn) ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher bereits am Mittwoch angegriffen und ausgeraubt worden. Zwei Tatverdächtige, ein 17- und ein 18-Jähriger, sitzen in Untersuchungshaft, teilten am Freitag Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Sie sollen als Teil einer Gruppe agiert haben, heißt es in der Mitteilung.

Beweismaterial in verschiedenen Wohnungen sichergestellt

Die Angreifer sollen dem Jugendlichen einen Kopfstoß verpasst, ihn dann geschlagen und ihm schließlich unter anderem sein Geld und Wertgegenstände geraubt haben. Der 16-Jährige konnte sich laut Polizeiangaben befreien und zusammen mit seiner Freundin und einem Freund flüchten.

Das Haus des Jugendrechts der Heilbronner Kriminalpolizei habe die Tatverdächtigen schließlich ermittelt. Bei Wohnungsdurchsuchungen sei Beweismaterial sichergestellt worden.

An weiterer Raubtat beteiligt?

Die beiden verhafteten Haupttatverdächtigen sollen auch an einer Tat im Dezember 2023 in Heilbronn beteiligt gewesen sein. Damals wurde laut Polizei ein 18-Jähriger geschlagen und mit einem Messer bedroht. Auch er wurde anschließend ausgeraubt. Weitere Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Beschuldigten wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht, heißt es.