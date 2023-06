per Mail teilen

In Bad Rappenau-Fürfeld ist der Streit zwischen zwei Jugendlichen eskaliert. Nach einer Messerattacke ermittelt nun die Kriminalpolizei Heilbronn gegen einen 15-Jährigen.

Mit einem Messer bewaffnet soll in Bad Rappenau-Fürfeld (Kreis Heilbronn) am Mittwochnachmittag ein 15 Jahre alter Jugendlicher einen 13-Jährigen angegriffen und verletzt haben. In einer gemeinsamen Pressemitteilung bestätigten nun Polizei und Staatsanwaltschaft, dass gegen den 15-Jährigen "aufgrund des bestehenden Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts" ermittelt wird.

13-Jähriger im Krankenhaus

Zunächst seien die beiden Jugendlichen in Streit geraten. Nach dpa-Informationen seien persönliche Differenzen und Vorfälle in der Vergangenheit Auslöser des Streits gewesen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte. Auch eine Beziehung des Beschuldigten mit einem Mädchen soll vermutlich eine Rolle bei dem Streit gespielt haben.

Die Auseinandersetzung sei dann eskaliert. Der Tatverdächtige habe ein Messer gezogen und zweimal auf den 13-Jährigen eingestochen, heißt es in der Mitteilung. Dieser trug schwere Verletzungen im Oberbauch und Brustbereich davon und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter kurze Zeit nach der Tat zu Hause festnehmen. Er wurde bereits am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an.