In Heilbronn hat ein 15-Jähriger am Donnerstag mit dem Auto seines Vaters gleich mehrere Unfälle gebaut. Das meldet die Polizei. Zuerst prallte er in das Heck eines vor ihm stehenden Wagens. Dann flüchtet er mit hoher Geschwindigkeit und beschädigte etwas später ein weiteres Auto am Fahrbahnrand, heißt es. Bei beiden Unfällen gab es Zeugen, sodass der 15-Jährige schnell ermittelt werden konnte.