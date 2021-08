Das Landeswirtschaftsministerium fördert weiterhin Lernfabriken in Heilbronn-Franken mit insgesamt rund 140.000 Euro. Der größte Teil davon geht mit 60.000 Euro an die Gewerblichen Schulen in Künzelsau und Öhringen (Hohenlohekreis). Hier sollen unter anderem neue Module angeschafft werden, um beispielsweise Anlagenzustände visualisieren zu können. Die Kaufmännischen Schulen in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Schwäbisch Hall können vorhandene Roboterstationen erweitern. Auch die Gesamtschulen in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sowie das Schulzentrum Wertheim bauen ihre Lernfabrik-Angebote aus. Mit den Lernfabriken sollen digitale Kompetenzen an Fachkräfte von morgen vermittelt werden, heißt es beim Wirtschaftsministerium.