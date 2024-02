Geburtsstadt Brackenheim ehrt Theodor Heuss

Zum 140. Geburtstag von Theodor Heuss, dem ersten Bundespräsidenten der BRD, feiert ihn seine Geburtsstadt Brackenheim als großen Demokraten.

Die Stadt Brackenheim (Kreis Heilbronn) hat zusammen mit rund 300 Gästen den 140. Geburtstag von Theodor Heuss, ihrem bekanntesten Sohn und erstem Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, gefeiert. Heuss gilt als einer der Väter des Grundgesetzes, liberaler Demokrat und Kämpfer für bürgerliches Engagement aus der politischen Mitte.

Heuss' Werte besonders aktuell

Für den Brackenheimer Bürgermeister Thomas Csaszar (parteilos) ist das Jubiläum nicht nur eine Feierstunde. Für die Stadt und ihn sei es gerade bei den "derzeitigen politischen Strömungen" besonders wichtig an Heuss und seine Werte zu erinnern. Mit dem Fest zu Ehren von Heuss bringe die Stadt zum Ausdruck, "was uns hier in Deutschland und für die Demokratie wichtig ist." Mit Sorge blicke er auf Demokratiemüdigkeit oder gar Demokratiefeindlichkeit, so Csaszar.

Heuss erlebte Scheitern der Demokratie

Heuss vertrat als Abgeordneter Heilbronn im Reichstag der Weimarer Republik und erlebte die Machtergreifung der Nationalsozialisten - das Scheitern der Demokratie. Für Heuss selbst bedeutete die Machtübernahme den Verlust seiner politischen Ämter und später ein Schreibverbot.

Die Demokratie stehe vor großen Herausforderungen, sagte der Politikwissenschaftler Felix Heidenreich in seiner Rede. Der Klimawandel setze die Gesellschaft unter Stress, das könne auch Veränderungen für Demokratie und Politik bedeuten, etwa wenn politische Entscheidungen über die Verteilung von knapper werdenden Ressourcen getroffen werden müssten. Daher sei eine "Staatsfeindlichkeit" gefährlich, es brauche ein kooperatives Verhältnis zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern, so Heidenreich weiter.

Brackenheim soll "Heuss Stadt Brackenheim" heißen

Brackenheims Bürgermeister Thomas Csaszar (parteilos) freut sich über ein besonderes "Geburtstagsgeschenk". Csaszar ist zuversichtlich, dass der Stadt noch in diesem Jahr die Zusatzbezeichnung "Heuss Stadt Brackenheim" vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt wird. Mit den Zusatzbezeichnungen für die Kommunen will das Land Identität und Zusammenhalt vor Ort stärken.

Neue Ausstellung für Heuss-Museum

Auch für das städtische Theodor-Heuss-Museum sind Veränderungen geplant. Die Gemeinde will in den nächsten zwei Jahren ein neues Konzept für die Ausstellung entwickeln. Unter anderem sollen Besucher sich interaktiver mit Heuss auseinandersetzen können. Die Stadt rechnet für Entwicklung und Umsetzung der Neugestaltung mit einem höheren sechsstelligen Betrag.