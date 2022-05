Die Polizei hat auf der A81 bei Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) in einem Auto über 14 Kilogramm Marihuana entdeckt. Die Drogen lagen im Kofferraum, verpackt in drei Müllsäcken. Eine Streife hatte am vergangenen Donnerstag den 19-jährigen Fahrer gestoppt, um ihn zu kontrollieren, heißt es am Montag von Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei der Überprüfung seien die Drogen entdeckt worden. Das Marihuana wurde sichergestellt, gegen den 19-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.