Schockanrufe in Weikersheim: Zwei 14-Jährige festgenommen

In Weikersheim wurden im Zusammenhang mit sogenannten Schockanrufen zwei 14-jährige Jugendliche festgenommen. Sie sollen Teil einer Bande sein, so die Anklage.

Die Masche um sogenannte Schockanrufe scheint immer heftigere Ausmaße anzunehmen. In Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) wurden bereits vergangenen Freitag zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren festgenommen, die Teil einer Bande sein sollen. Das teilte die Polizei am späten Dienstagnachmittag mit. Ein Junge ist vorerst auf freiem Fuß, ein Mädchen sitzt in Untersuchungshaft.

Fünfstellige Summe erbeutet

Das 14-jährige Mädchen wurde in Weikersheim geschnappt, als sie eine fünfstellige Summe von einer 74-Jährigen entgegennehmen wollte, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Frau sei zuvor am Telefon vorgegaukelt worden, ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht. Für eine Kaution würde ein fünfstelliger Geldbetrag benötigt, hieß es von den Unbekannten am Telefon.

Die Festnahme erfolgte bei der bereits zweiten Geldübergabe. Schon einen Tag vorher habe es eine Forderung nach einem fünfstelligen Betrag gegeben, den die Seniorin gezahlt haben soll. Erst danach sei die Polizei eingeschaltet worden. Bei einer erneuten Forderung, da das Geld nicht gereicht hätte, habe die Weikersheimerin Unterstützung und Instruktionen von den Beamten bekommen, so die Polizei.

Mädchen sitzt in Untersuchungshaft

Bei der zweiten Übergabe wurden dann das 14-jährige Mädchen und ein gleichaltriger Junge festgenommen. Das Mädchen habe zwar noch versucht, in ein in der Nähe geparktes Auto zu flüchten, konnte aber geschnappt werden, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Im Wagen habe noch ein Fahrer gesessen, der allerdings nichts mit der Masche zu tun haben soll.

Außerdem saß ein 14-Jähriger im Auto. Auch ihm wird vorgeworfen, Teil der Bande zu sein. Gegen eine Auflage wurde der Haftbefehl gegen ihn außer Vollzug gesetzt, heißt es. Das Mädchen, gegen das ebenfalls Haftbefehl erlassen wurde, kam in eine Justizvollzugsanstalt.