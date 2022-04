1.300 Geflüchtete gemeldet

Im Kreis Schwäbisch Hall sind aktuell rund 1.300 Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet. Dazu käme eine Zahl, die nicht bekannt sei, so die Erste Landesbeamtin Anil Kübel. Die Situation sei auch nicht planbar wie bei der Flüchtlingswelle 2015/2016, sagte sie dem SWR. Trotzdem müsse man sich vorbereiten: "Das Ziel ist, dass die Geflüchteten nicht in einer Halle untergebracht werden müssen, sondern direkt in eine Anschlussunterbringung können." Der Kreis Schwäbisch Hall erwartet kommende Woche neue Zuweisungen vom Land, etwa 30 bis 40 Menschen, vermutet Kübel. In Rot am See laufen derzeit Ausbauarbeiten für eine Erstunterbringung in Räumen der Crailsheimer Firma Hanselmann.