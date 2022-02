Rund 125 Liter Wodka bei Wertheim beschlagnahmt

per Mail teilen

Der Heilbronner Zoll hat an der A3 bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) rund 125 Liter unverzollten Wodka sichergestellt. Außerdem entdeckten die Beamten in dem Transporter aus Bulgarien 10.400 Zigaretten mehr als erlaubt. Die geschmuggelten 52 Stangen Zigaretten wurden einkassiert und ein Steuerbescheid über fast 1.850 Euro angefertigt sowie ein Steuerstrafverfahren gegen den 29-jährigen Fahrzeugführer eingeleitet, heißt es. Für den Wodka musste die Reisegruppe eine Sicherheitsleistung in Höhe von 633 Euro leisten.