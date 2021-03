Unbekannte Täter haben bei Wertheim-Bettingen (Main-Tauber-Kreis) Zigaretten im Wert von einer halben Million Euro gestohlen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben. Nachdem der mit Zigaretten beladene Lkw am Freitagnachmittag auf dem Maxi-Autohof in Wertheim abgestellt wurde, schritten die Diebe laut Polizei in der Nacht zur Tat: Sie flexten ein Loch in die Außenwand und stahlen Kartons mit 120.000 Zigarettenschachteln. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten, dass mehrere Fahrzeuge oder ein Lkw nötig waren, um die Fracht abzutransportieren. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Tauberbischofsheim zu melden.