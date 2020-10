SWR-Reporterin Ulrike Schirmer nimmt Sie mit ins Wochenende: In Abstatt sorgen die Zwillinge Lisa und Laura Goldfarb für Schmerzen in den Lachmuskeln. "Klein und gemein" heißt ihr Programm, mit dem sie am Freitag um 20 Uhr im Bürgerhaus auftreten. Und es geht nach Hollywood. Der erste Farbfilm, der dort gezeigt wurde heißt "Black Pirate Poetry". Und der wird am Samstag um 20 Uhr in der Wertheimer Burg gezeigt. Sie können dabei sein, wenn die Tonspur des Films von Ralph Turnheim live sychronisiert wird. "Lieder zum Heulen" gibt es im Globe in Schwäbisch Hall. Dort treten am Samstag um 20 Uhr "Tante Polly" auf; übrigens sind die vier musikalischen jungen Männer der der Startschuss der Freilichtspiele in die erste Wintersaison im Neuen Globe. Und dann gibt es noch Gitarrenvirtuose Clive Carroll. Er hat schon bei Madonna gespielt, jetzt spielt er im Auftrag der Kulturmanufaktur (KuMa) im Phönix Pub Lauffen. Los geht's am Sonntag um 20 Uhr. Viel Spaß am Wochenende.