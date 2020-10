per Mail teilen

Simone Riess ist Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf in Heilbronn. Die Stelle ist eine von vielen, die für verschiedene Veranstaltungen während der Frauenwirtschaftstage zuständig ist. Die landesweiten Frauenwirtschaftstage werden zum 15. Mal abgehalten – bis Samstag. In diesem Jahr liegt der Fokus auf Frauen in Führungspositionen. Für Simone Riess sind vor allem die Begegnung und die meist damit verbundene Vernetzung von Frauen wichtig. Dabei sind Berufseinsteigerinnen ebenso angesprochen wie Frauen, die Führungspositionen übernehmen oder bereits übernommen haben, hat SWR-Moderatorin Ina Beck im Gespräch mit ihr erfahren.