11-Jähriger aus Heilbronner Jugendhilfeeinrichtung vermisst

Seit Montag wird ein 11-jähriger Junge aus Heilbronn vermisst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er war dort seit Januar 2023 in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht.

Wie die Polizei Heilbronn am Freitagnachmittag mitteilte, wird seit Montag, 6. März, ein 11-jähriger Junge vermisst. Omar A., so sein Name, ist seit Januar 2023 in einer Jugendhilfeeinrichtung in Heilbronn untergebracht. Diese soll er am Montag um 11:30 Uhr aus unbekannten Gründen verlassen haben. Seitdem fehle jede Spur von ihm, heißt es.

Der 11-Jährige sei Analphabet und der deutschen Sprache nicht mächtig. Außerdem habe er keinerlei Ortskenntnisse, befinde sich ohne Elternteile in Deutschland und verfüge über keine Kommunikationsmittel.

Eine detaillierte Personenbeschreibung und ein Foto hat die Polizei hier veröffentlicht.