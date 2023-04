per Mail teilen

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend einen 11-jährigen Jungen bei Lauda-Königshofen mit seinem Fahrrad angefahren. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach einem Unfall mit einem unbekannten Fahrradfahrer sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge ist ein 11 Jahre alter Junge bei Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) am Dienstagabend von einem Fahrradfahrer angefahren worden. Der Junge war mit seinem Hund zwischen Lauda und Distelhausen spazieren, als er auf dem gemeinsamem Fuß- und Radweg mit einem Fahrradfahrer zusammenstieß. Beide stürzten. Der Mann fuhr daraufhin mit seinem Fahrrad in Richtung Distelhausen davon, so die Polizei. Das Kind wurde laut Polizei bei dem Zusammenprall leicht verletzt.

Fahndung bislang erfolglos

Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang erfolglos. Er wird als etwa 35 bis 55 Jahre alt, dünn, mit kurzem braunen Vollbart beschrieben und trug kurze, schwarze Radkleidung sowie einen mehrfarbigen Fahrradhelm. Er soll mit einem Rennrad unterwegs gewesen sein.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim entgegen.